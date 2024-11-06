عودة كهربا والساعي.. تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة زد في الدوري

شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظهور الثنائي عمر الساعي ومحمود عبد المنعم "كهربا" استعدادا لمواجهة زد في الدوري.



ويلتقي الأهلي مع زد في الجولة الثانية من الدوري، غدا الخميس، على استاد المقاولون العرب.

وشهدت القائمة غياب ثنائي الدفاع ياسر إبراهيم وأشرف داري بداعي الإصابة.

قائمة الأهلي لمواجهة زد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق - يوسف أيمن - رامي ربيعة - يحيى عطية الله - عمر كمال.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - عمر الساعي.

خط الهجوم: وسام أبو علي - محمود كهربا.

غيابات الأهلي أمام زد



حمزة علاء - ياسر إبراهيم - أشرف داري - كريم وليد - مصطفى أبو الخير - كريم فؤاد - محمد هاني - كريم الدبيس - سمير محمد - محمد عبد الله.

الأهلي يهزم سيراميكا بخماسية

وحصد الأهلي أول 3 نقاط في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

سجل خماسية الأهلي حسين الشحات هدفين، ووسام أبو علي هدفين، وهدف من طاهر محمد، بينما سجل ثنائية سيراميكا كليوباترا أحمد بلحاج وأحمد قندوسي.



موعد مباراة زد ضد الأهلي

وتقام مباراة زد مع الأهلي غدا الخميس المقبل 7 نوفمبر 2024 على ملعب المقاولون العرب المباراة بسبب الإصلاحات في ستاد القاهرة.

وتنطلق مباراة الأهلي وزد في تمام الثامنة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.