لسبب غريب.. تأجيل انطلاق مباراة بايرن ميونخ ضد بنفيكا

تأجل انطلاق مباراة بايرن ميونخ الألماني ضد بنفيكا البرتغالي، لمدة 15 دقيقة، التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان من المقرر انطلاق مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ولكن تأخر انطلاقها إلى العاشرة والربع.

وجاء هذا القرار المفاجئ بسبب تأخر وصول عدد كبير من الجماهير إلى ملعب أليانز أرينا، الذي يحتضن مباراة بايرن ميونخ ضد بنفيكا.

وجاء قرار تأخير انطلاق المباراة؛ نتيجة حدوث بعض الأعطال في خطوط المترو التي تؤدي إلى ملعب اللقاء.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الـ27 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بينما يأتي بنفيكا في المركز السادس عشر وفي رصيده 6 نقاط.

تشكيل بايرن ميونخ أمام بنفيكا

وبدأ بايرن ميونخ المباراة، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كونراد لايمر - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميش - جواو بالينيا - جمال موسيالا

وفي الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - سيرج جنابري.