وكيل وزارة العمل بالدقهلية يجتمع بمديري المناطق

عقد المستشار أحمد رجائي، وكيل الوزارة ـ مدير مديرية العمل بالدقهلية، اليوم اجتماعا بمديري المناطق، وبحضور كلا من مدير إدارة الرعاية ومدير إدارة التفتيش العمالي، ومدير إداره الموارد البشرية بالمديرية.

جاء ذلك في إطار تعليمات وزير العمل بالاهتمام ومتابعة آداء المديرية، حيث جرى مناقشة مجموعه من المواضيع المهمة ومن أبرزها مشكله العجز الوظيفي التي تعاني منها المديرية.

كما استمع إلى أراء كل الحضور ومقترحاتهم فى هذا الشأن واستعرض كل البدائل المتاحة والممكنة لحل هذه المشكلة ومن أهمها إعاده هيكله المديرية، وتوزيع العاملين لتغطية كل مراكز ومدن المحافظة لتقديم خدمات الوزارة بأفضل شكل وأيسر الطرق، والاستفادة القصوى من كل المفتشين وكل المنتدبين الموجودين بالمديرية.

ومن أهم الحلول التي تم طرحها وكيل الوزارة هو موافقة الوزير على اعاده هيكله بعض المكاتب بجميع المناطق وذلك سدا للعجز الوظيفي الصارخ الذي تمر به المديرية في الوقت الحالي واعاده توزيع القوى الوظيفية الموجودة في المناطق والمكاتب.

كما جرى نقل تعليمات الوزير لمديري المناطق بالإجتماع على أهمية الاهتمام بتوفير فرص العمل لذوي الهمم واعتبارها من أهم الأولويات بالمديرية.

كما استعرض كيفيه الاستفادة القصوى من مراكز التدريب الموجودة بالمديرية وتهيئتها وتجهيزها لإستقبال المتدربين مع ادخال مهن جديده حسب احتياج سوق العمل.

وأعرب كل الحضور عن سعادتهم بهذه المناقشة البناءة، والتي تهدف الى الاستفادة القصوى من امكانيات المديريه والاستفادة من قدرات وامكانات المفتشين بالمديرية ووعدوا وكيل الوزارة ببذل اقصى جهد ممكن لتحقيق الأهداف التي تم التوافق عليها خلال الإجتماع .

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