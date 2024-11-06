ليفربول يعلن موعد مباراته ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو

أعلن نادي ليفربول، اليوم الأربعاء، رسميًا عن موعد مباراته ضد ساوثهامبتون في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو) للموسم الحالي 2024-2025.

وأجريت مراسم قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس كاراباو، وأسفرت عن مواجهة فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لنظيره ساوثهامبتون.

وتأهل ليفربول بمشاركة محمد صلاح بديلًا إلى دور الثمانية من كأس كاراباو، بعد الفوز على برايتون بثلاثية مقابل هدفين على ملعب أميكس.

كما بلغ ساوثهامبتون هذا الدور بعدما عبر ستوك سيتي بصعوبة، بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو

وتحدد موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في ربع نهائي كأس كاراباو، لتقام على ملعب سانت ماري معقل الأخير، يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر المقبل، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت مباريات دور الـ32 من كأس كاراباو، توديع مانشستر سيتي وتشيلسي لمنافسات كأس كاراباو، بعد الخسارة من توتنهام ونيوكاسل يونايتد.

وأوقعت قرعة ربع النهائي، توتنهام ضد مانشستر يونايتد في أقوى مواجهات دور الثمانية من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.