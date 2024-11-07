كيف فاز ترامب بالانتخابات الأمريكية بشكل لم يُسبق له مثيل؟

في انتخابات رئاسية أمريكية درامية مليئة بالمنعطفات غير المتوقعة، عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، على الرغم من حملة اتسمت بالجدال والصراعات السياسية والنكسات غير المسبوقة. وسط مناقشات ساخنة واحتكاك ضيق بالموت، استحوذت صورة ترامب المرنة ووعوده السياسية في النهاية على ولايات متأرجحة رئيسية، متفوقا على كامالا هاريس.

يستكشف ديفيد تشارتر من صحيفة التايمز كيف تغلبت حملة ترامب على العقبات وتردد صداها لدى الناخبين الأمريكيين، على الرغم من التحديات والمنافسة القوية من هاريس، التي حصلت على دعم تاريخي في وقت مبكر.

لحظات ونكسات الحملة المحورية

كانت حملة ترامب لعام ٢٠٢٤ بعيدة كل البعد عن التقليدية. في مواجهة المخاوف الصحية والمعارضة القوية، تضمنت مسيرته إلى الرئاسة لحظات من المرونة غير المتوقعة. في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا، تركت محاولة اغتيال فاشلة له أذنًا مخدوشة لكنها عززت صورته كشخص متحدٍ. وأشار مدير استطلاعات الرأي تشارلز فرانكلين من كلية الحقوق في ماركيت إلى أن هذا الحادث، إلى جانب أداء ترامب الحازم في المناظرة، أعطى الناخبين انطباعًا قويًا بالقدرة. ولاحظ فرانكلين: "لقد بدا للناس أكثر قدرة وأكثر ثباتًا"، مما يعكس مشاعر من شأنها أن تعزز دعم ترامب حتى خلال المراحل المضطربة من الحملة.

الصعود السريع لكامالا هاريس

بعد خروج جو بايدن غير المتوقع وتأييده لهاريس، شهدت الحملة الديمقراطية زخمًا غير مسبوق. ووصف خبير استطلاعات الرأي المخضرم فرانك لونتز حملة هاريس بأنها "قطار شحن حقيقي" حفز الناخبين على مستوى البلاد. وقد وضعها أداءها الماهر في المناظرة الوحيدة مع ترامب، إلى جانب تأييدات رفيعة المستوى مثل تايلور سويفت، كمرشحة هائلة. وكشف استطلاع رأي أجرته يوجوف عن فوز هاريس بالمناظرة بهامش ٥٥٪ إلى ٢٥٪. ولكن على الرغم من تقدمها القوي في البداية، لم تتمكن حملة هاريس من الحفاظ على الزخم مع تقدم السباق.

سلط كارل بياليك، خبير استطلاعات الرأي في يوجوف، الضوء على خطأ فادح في الحملة: لم تترجم نجاحات هاريس في المناظرة والمؤتمر إلى مكاسب استطلاعات الرأي التي توقعها الديمقراطيون. وأشار بياليك إلى أن "هناك رسالة منضبطة وإيجابية، لكنها لم تحصل على أي دفعة ملحوظة". وأصبحت هذه العلامة التحذيرية واضحة مع عودة الولايات المتأرجحة إلى ترامب.

رسائل ترامب وصراعات هاريس السياسية

لعبت رسائل ترامب بفعالية على القضايا الأساسية للناخبين، بما في ذلك الاقتصاد والهجرة والأمن القومي، وهي المجالات التي اقترح فرانكلين أنه يتمتع فيها بميزة ثابتة على هاريس. وكان خطاب ترامب حول "جرائم المهاجرين" والتضخم - على الرغم من انتقادات الخبراء باعتباره "اقتصاد الفودو" - جذابًا بقوة للناخبين غير المتأثرين اقتصاديًا. وكان هذا ملحوظًا بشكل خاص بين الناخبين من أصل إسباني، وهي فئة ديموغرافية كانت تميل في السابق إلى الديمقراطيين، ولكنها انجذبت بشكل متزايد إلى تأكيد ترامب على مُثل السوق الحرة. وعلق لونتز على هذا التحول قائلًا: "يتحرك الناخبون اللاتينيون نحو أيديولوجية السوق الحرة"، وهو الشعور الذي استغله فريق ترامب بنجاح.

من ناحية أخرى، كافح الديمقراطيون لمعالجة المزايا الأساسية لترامب. جاءت لحظة محورية أثناء ظهور هاريس في برنامج The View، حيث فشلت في إبعاد نفسها عن سياسات بايدن. واستغل ترامب ردها - بأنها "لن تغير شيئًا" - بسرعة، حيث أطلقت حملته إعلانات مستهدفة تسلط الضوء على علاقات هاريس بسياسات بايدن الأكثر إثارة للجدل، من الهجرة إلى التضخم.

الحيل الاستراتيجية والحيل الإعلامية

ازدهرت حملة ترامب أيضًا باستخدامه للحيل الصديقة لوسائل التواصل الاجتماعي لإشراك جمهور متنوع. من ارتداء زي ماكدونالدز ليبدو شخصًا يمكن التعاطف معه، إلى الظهور مع شاحنات القمامة بعد تعليق بايدن "القمامة" حول أنصار ترامب، اكتسبت تصرفات ترامب اهتمامًا فيروسيًا. وعلى الرغم من السخرية المتكررة من هذه الحيل، إلا أنها عززت من وصوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تضخيم رسائله إلى الجماهير الأصغر سنا.

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت تبرعات إيلون ماسك البالغة ١١٨ مليون دولار والتأييد العام لترامب في زيادة ظهوره بين الناخبين الأصغر سنا والمتمرسين في مجال التكنولوجيا. وقد وفر هذا الدعم من المشاهير لحملة ترامب تمويلا كبيرا ومصداقية بين شرائح من الناخبين كانت بعيدة عن متناوله في السابق.

الفجوة السياسية

على الرغم من الدعم القوي لهاريس في مجالات مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، فإن قضايا الناخبين الرئيسية لعبت في نهاية المطاف لصالح ترامب. وأشار فرانكلين إلى ديناميكية حاسمة: "كان ترامب يفوز دائمًا في القضايا. كانت دائمًا تفوز بشخصيته". وبالنسبة للعديد من الناخبين، فإن توازن القضايا الملحة - مثل الاقتصاد وأمن الحدود - يفوق المخاوف المحيطة بشخصية ترامب وخطابه.

وقد تجلى هذا التركيز على السياسة مقابل الشخصية بشكل ملحوظ داخل الولايات المتأرجحة، حيث تناقضت ميزة ترامب في الكفاءة الاقتصادية والأمنية المتصورة مع انحياز هاريس إلى إرث بايدن. وقد لاقت قدرة ترامب على تأطير الديمقراطيين باعتبارهم "اشتراكيين" أو "شيوعيين" صدى بين الناخبين من أصل إسباني الذين اعتادوا على الأنظمة الاشتراكية، مما ساعده في تأمين الدعم الإسبانى الحيوي.

انتصار السياسة على الشخصية

في سباق تهيمن عليه المنعطفات غير المتوقعة، أثبت تأكيد ترامب على السياسات القوية على المناظرات الشخصية أنه حاسم. وعلى الرغم من أن نجاحات هاريس المبكرة ومهاراتها في المناظرة وضعتها في موضع منافس هائل، إلا أن تركيز ترامب المستهدف على المخاوف الاقتصادية والهجرة كان يتماشى في النهاية مع أولويات الناخبين. يوضح تقرير تشارتر أنه في النهاية، انجذب الأمريكيون نحو مرشح شعروا أنه يمكنه إدارة هذه القضايا الملحة بشكل أفضل، على الرغم من الجدل الذي يخيم على حملته. وكما لخص فرانكلين ببراعة، "كان الأمر بالنسبة لي أقل ارتباطا بالأحداث من ارتباطه بالقضايا" - وهي الرؤية التي تفسر الطريق الضيق ولكن الواضح الذي سلكه ترامب للعودة إلى المكتب البيضاوي.

