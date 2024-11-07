عصر ترامب.. المرشح الجمهوري يُعلن فوزه بالانتخابات: استعادة البيت الأبيض تمثل «أعظم حركة سياسية فى كل العصور»

بينما تستعد أمريكا لولاية جديدة للرئيس السابق دونالد ترامب، تعبر أصوات من مختلف الأطياف الأيديولوجية عن مجموعة من المشاعر تتراوح بين القبول والإحباط، تقفز المشاعر المختلطة بين الجمهوريين بشأن صعود ترامب وفي حين تصور البعض في الأصل حركة محافظة متجذرة في المثل الأخلاقية والسياسية فإنهم يعترفون بأن نسخة ترامب من المحافظة تنحرف عن هذه المبادئ، ويصف آخرون ترامب بأنه "رجل القدر" ويقرون بأنه في حين أنه ربما كان يأمل في قيادة مختلفة، فإن هذا هو "عصر ترامب حقًا وصدقًا".

على الرغم من التحفظات العامة يلمح هؤلاء إلى شعور بالقبول "العناية الإلهية"، ما يشير إلى أن هذه الرئاسة قد تكون "انفتاحًا غير محتمل للتجديد الأمريكي". وهو يضع منظورهم في إطار واقعي ويعكس الإيمان بالتأثير الإلهي على مسار التاريخ، وبذلك يُنظر إلى النتيجة على أنها مفيدة محتملة للمحافظين والليبراليين على حد سواء - وهو شعور متفائل وانتقادي.

في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء، ألقى الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب كلمة أمام أنصاره في حفل مراقبة ليلة الانتخابات في ويست بالم بيتش، معلنًا الفوز في السباق الرئاسي لعام ٢٠٢٤ ضد نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس. وبينما لم تعلن وكالة أسوشيتد برس عن الانتخابات بعد، حافظ ترامب على تقدم كبير عندما تحدث، مؤكدًا أنه فاز بالتصويت الشعبي حتى مع استمرار فرز الأصوات.

في خطاب مليء بالثقة، احتفل ترامب بما أسماه "أعظم حركة سياسية في كل العصور" ووعد بأن عودته إلى البيت الأبيض ستبشر بـ "العصر الذهبي لأمريكا". تضمنت مزاعمه بالنصر إعلانات كاسحة عن نجاحات الجمهوريين في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، على الرغم من أن العديد من سباقات مجلس النواب ظلت متقاربة للغاية بحيث لا يمكن التنبؤ بها.

موضوعات الحملة والمؤيدون الرئيسيون على المسرح

سلط الرئيس السابق الضوء على موضوعات مألوفة من حملته، وخاصة موقفه المتشدد بشأن الهجرة وتعهده بإحياء الاقتصاد الذي ادعى أنه تضرر في عهد الرئيس جو بايدن. كانت رسالة ترامب إلى المؤيدين واضحة: "سنصلح حدودنا. سنصلح كل شيء في بلدنا"، وهو ما يعكس التزام حملته بسياسات الهجرة الصارمة والإصلاح الاقتصادي.

وانضم إليه على المسرح أفراد الأسرة وشخصيات رئيسية من حملته، بما في ذلك المرشح لمنصب نائب الرئيس، السناتور عن ولاية أوهايو جيه دي فانس. أعلن فانس أن نجاح ترامب عودة سياسية تاريخية، واصفًا إياه بأنه "أعظم عودة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية". وأقر ترامب بدور فانس، مشيرًا إلى الشكوك السابقة حول ملاءمته كمرشح لمنصب نائب الرئيس، لكنه أكد أن فانس "كان خيارًا جيدًا".

حلفاء ترامب المؤثرين

أعرب ترامب عن امتنانه لرجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، الذي دعم حملته بنشاط في الأيام الأخيرة. لقد أصبح ماسك، الذي وصفه ترامب بأنه "أحد أهم الأشخاص" في البلاد، مدافعًا مؤثرًا عن سياسات ترامب، وكان تأييده بمثابة إضافة بارزة إلى قائمة حلفاء ترامب.

ألمح الخطاب أيضًا إلى خطط ترامب لإدارته المستقبلية. لقد خص ترامب المرشح الرئاسي المستقل السابق روبرت ف. كينيدي جونيور، وهو شخصية مثيرة للجدل معروفة بتشككه في اللقاحات، واقترح أن يلعب كينيدي دورًا مهمًا في إصلاح الوكالات الصحية الفيدرالية. ومع هتاف أعضاء الجمهور "بوبي! بوبي!"، قال ترامب، "إنه يريد أن يفعل بعض الأشياء، وسنسمح له بذلك".

التأمل في المرونة الشخصية والوعد "بمستقبل أكبر وأكثر جرأة"

في تأمله للتحديات الشخصية، أشار ترامب إلى محاولات الاغتيال المتعددة التي واجهها خلال الحملة، وعزا نجاته إلى التدخل الإلهي. "أخبرني كثير من الناس أن الله أنقذ حياتي لسبب ما"، شارك، مشددًا على التضحيات الشخصية التي يدعي أنه تحملها من أجل أنصاره والبلاد.

لقد اتخذ خطاب ترامب منعطفًا احتفاليًا حيث صعد الرئيس التنفيذي لـ UFC دانا وايت على المنصة لفترة وجيزة لإظهار الدعم، واصفًا فوز ترامب المفترض بأنه "كارما" وأضاف: "إنه يستحق هذا". وبشعور من الامتنان، أكد ترامب لجمهوره أنه "سيسدد لهم" ثمن دعمهم واختتم خطابه بوعد بقيادة أمريكا أقوى وأكثر ازدهارًا: "لن أخذلكم. سيكون مستقبل أمريكا أكبر وأفضل وأكثر جرأة وثراءً وأمانًا وقوة مما كان عليه من قبل".

عدم اليقين وسط مزاعم النصر المبكرة

على الرغم من أن ترامب وأنصاره احتفلوا بفوز واضح، إلا أن أجزاء كبيرة من الأصوات ظلت غير محسوبة، وكانت التأكيدات الرسمية لا تزال معلقة في وقت خطابه. يؤكد إعلانه المبكر عن النجاح على الاستقطاب الشديد والمخاطر العالية لانتخابات ٢٠٢٤. مع عدم الانتهاء من النتائج بعد، مهدت تأكيدات ترامب الطريق لما قد يكون فترة ما بعد الانتخابات مثيرة للجدال.

