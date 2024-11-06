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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هاني توفيق: الأموال الساخنة تكمن خطورتها في الخروج المباشر مرة واحدة

هاني توفيق
هاني توفيق
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قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن أحد مستهدفات الحكومة وفق تصريحات رئيس الوزراء هو خفض التضخم إلى 10% في نهاية العام الجاري، وهو أمر يتعارض مع طلبات الصندوق، والتى تشير إلى ضرورة رفع الدعم وهو قد يتسبب في زيادة التضخم.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الأموال الساخنة ليست شرا كما يعتقد البعض لكن خطورتها تكمن في الخروج المباشر مرة واحدة، مؤكدا أن هناك علاقة طردية بين زيادة البورصة المصرية وبين الاستثمارات الأجنبية، وهو ما لا تعكس البورصة المصرية التى تشهد أداء غير إيجابي مقارنة بتحسن حجم الاستثمارات الأجنبية.


وذكر أن الفقاعة العقارية تتعلق بتراجع المبيعات في السوق هو أمر ملحوظ.

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