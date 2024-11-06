أستون فيلا يخسر من كلوب بروج بهدف كوميدي بدوري أبطال أوروبا.. فيديو

خسر فريق أستون فيلا الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، من نظيره كلوب بروج البلجيكي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جان برايدال، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بالرغم من محاولات لاعبي الفريقين لهز الشباك، وسط استحواذ متبادل بين أستون فيلا وكلوب بروج.

وفي الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح كلوب بروج البلجيكي، بسبب لمسة يد على تايرون مينجز مدافع أستون فيلا.

أستون فيلا يتلقى الهزيمة الأولى في دوري أبطال أوروبا

وتسبب مينجز مدافع الفيلانز في ركلة جزاء على فريقه، بعدما أمسك بالكرة بيده بعدما لعب الحارس إيميليانو مارتينيز الكرة من ركلة مرمى، ليقرر حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح فريق كلوب بروج، وبالفعل نفذها هانز فاناكين بنجاح، في هدف كوميدي نادر الحدوث في ملاعب كرة القدم الأوروبية.

وبهذه الهزيمة، حرم كلوب بروج نظيره أستون فيلا من تصدر جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة مثل ليفربول بعد خوض 4 مباريات، ليتلقى الفيلانز الهزيمة الأولى له في كأس ذات الأذنين، التي عاد إليها بعد فترة من الغياب.

وبتلك النتيجة، تراجع أستون فيلا إلى المركز الخامس وفي رصيده 9 نقاط، بينما رفع كلوب بروج رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ20.