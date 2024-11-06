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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف قاعدة "ستيلا ماريس"

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات خربة سلم، برعشيت والسلطانية في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم/ الأربعاء/ أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة الجميجمة وغارتين على بيت ياحون وكونين، كما أغارت مسيرة معادية على بلدة برج الملوك قرب "محطة فرح"، وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وفي سياق متصل، ‏استهدف حزب الله اللبناني قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب ‏حيفا بالصواريخ النوعية وسرب من المُسيّرات الانقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة، كما استهدف مستوطنة "كريات شمونة" للمرة الثانية بالصواريخ.

الطيران الحربي الإسرائيلي لبنان حزب الله