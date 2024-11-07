ترامب يعود للبيت الأبيض.. «الاقتصاد والهجرة والأمن القومي» على رأس الأولويات.. وأسواق المال تنتعش بعد فوز المرشح الجمهوري

حقق المرشح الجمهوري دونالد ترامب إنجازًا تاريخيًا، بفوزه بسباق الرئاسة الأمريكية، حيث أصبح الرئيس الـ٤٧ للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد تخطيه حاجز الـ٢٧٠ صوتًا بالمجمع الانتخابي، وبفوز ترامب فقد أصبح أول رئيس يفوز بولايتين غير متعاقبتين في أكثر من ١٠٠ عام.

أعلن دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية فى الانتخابات التى جرت، أمس الأول الثلاثاء. وقال لمؤيديه من مقر حملته في فلوريدا: «لقد كتبنا التاريخ، وحققنا انتصارا سياسيا لم يسبق له مثيل في الولايات المتحدة»، بينما أعلنت فوزه قناة «فوكس نيوز»، التي تحظى بشعبية لدى المحافظين وهي وسيلة الإعلام الأمريكية الوحيدة التي أعطت نتيجة نهائية في الوقت الحالي، وذلك بعد فوزه في ولايتي ويسكنسن وبنسيلفانيا الأساسيتين.

ووسط أسرته، ومديري حملته، ونائبه جيمس ديفيد فانس، والعديد من المؤيدين الآخرين، كرر ترامب شعار حملته الانتخابية حول تأمين الحدود من أجل «عصر ذهبي جديد للولايات المتحدة»، وأكد أنه سيتصدى للهجرة غير الشرعية، قائلًا “سنعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم”، وقال: «سوف نصل إلى آفاق جديدة، ونكتسب شهرة، ونعالج بلدنا، ونعتني ببلدنا الذي يحتاج إلى المساعدة، سنصلح كل شيء ونحل جميع المشاكل»، وأضاف: «سأجعل الجيش الأمريكي قويًا وسأوقف الحروب.. سنحقق النجاح معًا وكانت رئاستي الأولى كذلك».

وتابع ترامب: «سيطرنا على مقاعد مجلس الشيوخ في الولايات المتأرجحة.. سنحتفل بالسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب». واختتم كلامه قائلًا: «علينا أن نضع انقسامات السنوات الأربع الماضية خلفنا ونتحد» و«سوف يتم الوفاء بالوعود التي تم تقديمها».

حقق مؤشر «إس آند بي» صعودًا عاليًا وسجل أعلى سعر قياسي على الإطلاق عند ٥٩٢٥ نقطة، بعد إعلان دونالد ترامب فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

يأتي ذلك وسط ترقب لبرنامج إدارة ترامب الجديدة، الذي يجمع بين التخفيضات الضريبية وإجراءات إلغاء القيود التنظيمية ما يفيد الأسهم الأمريكية، في حين أن زيادة الرسوم الجمركية وتعميق عجز الميزانية يغذيان ارتفاع العائدات على سندات الخزانة والدولار.

من ناحية الأسهم، كان مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ الأمريكي يتجه نحو زيادة بنحو ١٪ عند الافتتاح، ومؤشر راسل ٢٠٠٠، الذي يجمع الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة، نحو قفزة تزيد على ٢٪ «بعد العقود الآجلة»، والواقع أن الشركات الصغيرة هي الأكثر احتمالًا للاستفادة من خفض الضرائب على الشركات الذي وعد به المرشح الجمهوري.

كما ارتفعت بورصة طوكيو، مدعومة بانخفاض الين مقابل الدولار، بنسبة ٢.٥٪. وبدأت الأسواق الأوروبية أيضًا يومها باللون الأخضر: في باريس، ارتفع مؤشر CAC ٤٠ بنسبة ١.٧٥٪ في بداية الجلسة وارتفعت بورصات لندن وفرانكفورت بنسبة ٠.٩٪ و٠٪ على التوالي.

هذه المرة، كانت سرعة النتيجة والحجم الواضح لانتصار ترامب، بالإضافة إلى احتمال حصول أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ، مفيدة لجميع أسواق الأسهم على الفور.

يلخص سامي تشار، كبير الاقتصاديين في شركة لومبارد أودييه: «سيبذل ترامب كل ما في وسعه لصالح الولايات المتحدة، على حساب الآخرين، وهذه هي هوايته. وبالتالي، فإن الأسهم الأمريكية في وضع جيد للغاية. بالنسبة للأسهم الأوروبية، سيعتمد الأمر على الأغلبية في مجلس النواب، الأمر الذي قد يقيد رؤية ترامب».

والنتيجة الأخرى الملحوظة للانتخابات في الأسواق هي ارتفاع العائدات على سندات الحكومة الأمريكية، مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة لعشر سنوات إلى ٤.٤٪، وهو أعلى مستوى منذ مايو.

ويوضح نيكولا بيكل، رئيس الاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة في إدموند دي روتشيلد: «إن التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية وسياسة الهجرة، والتي سيكون لها بالتأكيد تأثير على تكلفة العمالة، ستشجع على زيادة الأسعار، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة لمدة عشر سنوات إلى ٤.٥٪».

كما أن فوز ترامب يجعل الناس سعداء في سوق الأصول المشفرة، والتي كان يدعمها بشدة خلال حملته بعد أن شوهها لفترة طويلة. وبذلك سجلت عملة البيتكوين رقما قياسيا جديدا بأكثر من ٧٥ ألف دولار «حوالي ٦٩٦٦٠ يورو»، بزيادة ٨٪. وارتفعت أسهم شركة تيسلا، المدرجة في فرانكفورت والمملوكة للملياردير إيلون ماسك، أحد الداعمين الرئيسيين لدونالد ترامب، بأكثر من ١٠٪ صباح الأربعاء.

لكن هذه النشوة العامة تقريبًا لدى المستثمرين قد تكون قصيرة الأجل. خاصة إذا كان تنفيذ وعود المرشح ترامب ينعش التضخم، ويؤكد شتوان أن «هذه إحدى المفارقات الأساسية في برنامج دونالد ترامب. فهو يريد مكافحة التضخم واستعادة النمو، ولكن كل السياسات التي يريد تطبيقها تخلف تأثيرات معاكسة تماما: فهي قد تؤدي إلى تدهور النمو في حين تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية. لذا احذروا من التأثيرات متوسطة المدى التي قد تضر بالاقتصاد الأمريكي».

ويخاطر هذا السيناريو بتعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي، المنخرط حاليًا في دورة من خفض أسعار الفائدة، ويقول نيكولاس فورست، مدير الاستثمار في شركة كاندريام للإدارة: «يعد فوز ترامب خبرا جيدًا على المدى القصير للأسهم، لكنه على المدى المتوسط ينطوي على أسئلة أكثر بكثير من الإجابات، ونحن نخاطر بالدخول إلى منطقة مجهولة. ويبقى أن نرى ما إذا كان سيفعل حقا ما يقوله».

