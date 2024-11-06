إيطاليا تفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات وضبط كميات من الكوكايين

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أنه تم ضبط كميات كبيرة من مخدر الكوكايين مهربة من أمريكا الجنوبية عبر شبكة إجرامية دولية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية اليوم /الأربعاء/، أنه تمت مصادرة طنين من المخدرات أرسلتها شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات - مقرها الأكوادور وتعمل أيضا في كولومبيا - إلى موانئ إيطالية.

وأشار إلى ضبط 29 شخصا من المتورطين بالتنظيم الإجرامي، وذلك خلال عملية واسعة النطاق ضد الاتجار الدولي بالمخدرات.

وأشار إلى جهود الشرطة الإيطالية في ضبط الشحنة بمهنية والتزام في إطار مكافحة تهريب الاتجار الدولي بالمخدرات.