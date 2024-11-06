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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

عوامل تسبب الإصابة بالربو خاصة في فصل الشتاء.. تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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يعد مرض الربو من العوامل المؤثرة علي جهاز التنفس والصدر لجسم الانسان ، حيث يعانى الكثيرون من الأطفال من استمرار نوبات الربو الصدرى في أوقات الشتاء حيث تظهر الأعراض الشديدة والمهيجة للجهاز التنفسي الصدري ، وهناك أيضا عوامل مؤثرة داخل منازلنا يمكنها أن ترفع معدل فرص الإصابة بالربو .

أفاد تقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المهتم بالصحة العامة والأمراض، أن الكثير من المهيجات الداخلية يمكنها أن تسبب الإصابة بالربو ومنها:

ـ  التدخين يعد من أكثر مسببات الربو داخل المنازل والأماكن العامة والتي يجب الامتناع عنه تماما خاصة في وجود أطفال.
ـ المدفأة التي تنتج الدخان تعمل على زيادة فرص الإصابة بالربو الصدرى.
ـ مواد التنظيف ذات الرائحة النفاذه القوية أحد أهم المهيجات للصدر والحساسية والربو.
ـ الدهانات داخل البيت .

ـ المبيدات الحشرية بأنواعها المتنوعة تسبب الربو.

ـ العطور والبرفانات النفاذة والصابون ذات الرائحة القوية.
ـ الشموع التي تفرز رائحة قد تسبب الربو .
ـ الحيوانات الأليفة ذات الفرو الضخم .
ـ الصراصير والحشرات الزاحفة.
ـ العفن والأوبئة في الأماكن المتعددة في بعض المنازل قد يسبب التهابات بالصدر والجهاز التنفسى كذلك.
ـ الرطوبة.
ـ ترك الملاءات والمفروشات في المنازل دون تنظيف وتعقيم جيد.
ـ الأتربة المتراكمة داخل المنازل.
ـ الغاز أو الأجهزة التي تنتج الغاز داخل المنزل وله رائحة من المسببات للربو .

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