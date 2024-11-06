عوامل تسبب الإصابة بالربو خاصة في فصل الشتاء.. تعرف عليها

يعد مرض الربو من العوامل المؤثرة علي جهاز التنفس والصدر لجسم الانسان ، حيث يعانى الكثيرون من الأطفال من استمرار نوبات الربو الصدرى في أوقات الشتاء حيث تظهر الأعراض الشديدة والمهيجة للجهاز التنفسي الصدري ، وهناك أيضا عوامل مؤثرة داخل منازلنا يمكنها أن ترفع معدل فرص الإصابة بالربو .

أفاد تقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المهتم بالصحة العامة والأمراض، أن الكثير من المهيجات الداخلية يمكنها أن تسبب الإصابة بالربو ومنها:

ـ التدخين يعد من أكثر مسببات الربو داخل المنازل والأماكن العامة والتي يجب الامتناع عنه تماما خاصة في وجود أطفال.

ـ المدفأة التي تنتج الدخان تعمل على زيادة فرص الإصابة بالربو الصدرى.

ـ مواد التنظيف ذات الرائحة النفاذه القوية أحد أهم المهيجات للصدر والحساسية والربو.

ـ الدهانات داخل البيت .

ـ المبيدات الحشرية بأنواعها المتنوعة تسبب الربو.

ـ العطور والبرفانات النفاذة والصابون ذات الرائحة القوية.

ـ الشموع التي تفرز رائحة قد تسبب الربو .

ـ الحيوانات الأليفة ذات الفرو الضخم .

ـ الصراصير والحشرات الزاحفة.

ـ العفن والأوبئة في الأماكن المتعددة في بعض المنازل قد يسبب التهابات بالصدر والجهاز التنفسى كذلك.

ـ الرطوبة.

ـ ترك الملاءات والمفروشات في المنازل دون تنظيف وتعقيم جيد.

ـ الأتربة المتراكمة داخل المنازل.

ـ الغاز أو الأجهزة التي تنتج الغاز داخل المنزل وله رائحة من المسببات للربو .