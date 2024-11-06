جريمة مأساوية.. النيابة تواجه سائق أبو النمرس بتهمة قتل زوجته وجنينها

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة انتداب طبيبا شرعيا لتشريح جثمان سيدة حامل في شهرها السابع تعدى عليها زوجها بالضرب حتى فاضت روحها وجنينها بمنطقة أبو النمرس، وإعداد تقرير وافٍ عن كيفية وأسباب الوفاة، وتسليم الجثمان لذويها لاستكمال إجراءات الدفن.

كما واجهت النيابة العامة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، والذي أقر بصحتها، وعليه أمرت النيابة بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المحدد، وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

وكانت قد شهدت منطقة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة جريمة مأساوية، عندما أقدم سائق على قتل زوجته وجنينها صاحب الـ7 أشهر بعد تقييدها والتعدي عليها بالضرب حتى الموت لشكه في سلوكها.

تلقى المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من سائق يدعي قيامه بقتل زوجته الحامل بدائرة المركز

على الفور انتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة ربة منزل مقيدة وبها آثار تعدي بعصا وازرقاق وكسور بالجسد، وبجوارها زوجها سائق مشعلا سيجارة بجوار جثتها.

بمناقشته أفاد باقدامه علي تقييد زوجته الحامل في الشهر السابع والتعدي عليها ضربا بالعصأ حتي لفظت أنفاسها الأخيرة لشكه في سلوكها، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما ضبطت الأجهزة الأمنية المتهم وتم اقتياده إلي ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.