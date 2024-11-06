فليك يعلن تشكيل برشلونة في مواجهة النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا

أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة النجم الأحمر، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب "راجكو ميتيتش".

ويحتل برشلونة المركز العاشر في ترتيب البطولة برصيد 6 نقاط، بينما لا يمتلك النجم الأحمر أي نقاط حتى الآن.

تشكيلة برشلونة لمباراة النجم الأحمر

حراسة المرمى: إينياكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، جيرارد مارتن

خط الوسط: كاسادو، فرينكي دي يونج، بيدري

خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال