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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فليك يعلن تشكيل برشلونة في مواجهة النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة
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أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة النجم الأحمر، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب "راجكو ميتيتش".

ويحتل برشلونة المركز العاشر في ترتيب البطولة برصيد 6 نقاط، بينما لا يمتلك النجم الأحمر أي نقاط حتى الآن.

 تشكيلة برشلونة لمباراة النجم الأحمر

حراسة المرمى: إينياكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، جيرارد مارتن

خط الوسط: كاسادو، فرينكي دي يونج، بيدري

خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال

المدير الفني لفريق برشلونة المركز العاشر الجولة الرابعة إينيجو مارتينيز تشكيلة برشلونة دورى أبطال اوروبا