تقسيم كليات جامعة بورسعيد إلى 3 قطاعات علمية

أصدر الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، قرارا، اليوم الأربعاء، بتقسيم قطاعات الجامعة العلمية إلى 3 قطاعات لتواكب النقلة النوعية التى تشهدها الجامعة وانفتاحها على الجامعات الدولية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي أطلقها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيقا لرؤية مصر 2030.

تقسيم قطاعات جامعة بورسعيد العلمية إلى 3 قطاعات لتواكب انفتاحها على الجامعات الدولية

وأشار رئيس جامعة بورسعيد، في بيان له، إلى أن القرار يأتي أيضا في إطار ما تشهده الجامعات المصرية من تطوير شامل في مختلف قطاعاتها وكلياتها بما يواكب الخطوات السريعة والمتلاحقة فى مجالات التعليم العالي، وفىطي خطوة هي الأولى من نوعها بجامعة بورسعيد، لافتا أن القطاعات الثلاث هي: قطاع الطب والعلوم الطبية، وقطاع الهندسة والعلوم الفيزيقية والتكنولوجية، وقطاع الفنون والعلوم الانسانية.

وأكد أنه سيجرى تشكيل مجالس تنسيقية تنفيذية لقطاعات الجامعة العلمية تضم في عضويتها عمداء الكليات و يقوم رئيس الجامعة باختيار وترشيح منسق لكل قطاع، ويشتمل كل مجلس تنسيقي على إدارات الجودة والتميز وإدارات التدريب وما يستجد من إدارات اخرى، كما يختص كل مجلس تنسيقي كل فيما يخصه بدراسة واقتراح دمج البرامج الدراسية وانشاء برامج بينية مشتركة لكليات القطاع والقطاعات المختلفة تصلح لتدويلها وفقا للبروتوكولات التي يتم ابرامها لهذا الغرض.

يأتي هذا في إطار النقلات النوعية والخطوات الجادة التي تشهدها جامعة بورسعيد تحت قيادة الأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، للنهوض بالعملية التعليمية وإكتشاف وإستغلال العناصر الفعالة في مختلف القطاعات.