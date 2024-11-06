ads
الأربعاء 06 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هاريس تخطط لإلقاء خطاب الاعتراف بالهزيمة في جامعة هوارد

كامالا هاريس نائبة
كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس من المقرر أن تقدم أول خطاب لها، اليوم /الأربعاء/، بعد خسارة انتخابات الرئاسة لصالح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وسط دعوات لها من الجمهوريين بالتنازل علنا.

وأوضحت الصحيفة، أن هاريس ستلقي خطابها في جامعة هوارد، التي تخرجت منها في العاصمة واشنطن، وسط دعوات لها بالاعتراف بالهزيمة أمام ترامب في الانتخابات التي تم عقدها، أمس /الثلاثاء/، ليكون أول ظهور علني لها منذ خسارتها، كما من المقرر أن تتصل هاريس بترامب، اليوم /الأربعاء/.

ودعا الجمهوريون هاريس إلى الاعتراف بالهزيمة، بما في ذلك حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هالي، التي هنأت ترامب وقالت "إن الاعتراف بالهزيمة ضروري لتعزيز الوحدة في البلاد".

وأضافت هالي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "الآن، حان الوقت لكي يجتمع الشعب الأمريكي معًا، ويدعو من أجل بلدنا، ويبدأ عملية انتقال سلمي (للسلطة)، ويبدأ ذلك باعتراف كامالا هاريس بالهزيمة، لا يمكنك فقط التحدث عن الوحدة خلال الحملة الانتخابية، عليك إظهار ذلك بغض النظر عن النتيجة".

وأوضحت الصحيفة، أن هاريس كانت تخطط لحضور حفل ليلة الانتخابات بعد فوزها في جامعة هوارد، لكنها بدلًا من ذلك لم تغادر مقر إقامتها بعد حسم النتائج لصالح ترامب، كما التزمت عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

كامالا هاريس ترامب الجمهوريين