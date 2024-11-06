هاريس تخطط لإلقاء خطاب الاعتراف بالهزيمة في جامعة هوارد

صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس من المقرر أن تقدم أول خطاب لها، اليوم /الأربعاء/، بعد خسارة انتخابات الرئاسة لصالح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وسط دعوات لها من الجمهوريين بالتنازل علنا.

وأوضحت الصحيفة، أن هاريس ستلقي خطابها في جامعة هوارد، التي تخرجت منها في العاصمة واشنطن، وسط دعوات لها بالاعتراف بالهزيمة أمام ترامب في الانتخابات التي تم عقدها، أمس /الثلاثاء/، ليكون أول ظهور علني لها منذ خسارتها، كما من المقرر أن تتصل هاريس بترامب، اليوم /الأربعاء/.

ودعا الجمهوريون هاريس إلى الاعتراف بالهزيمة، بما في ذلك حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هالي، التي هنأت ترامب وقالت "إن الاعتراف بالهزيمة ضروري لتعزيز الوحدة في البلاد".

وأضافت هالي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "الآن، حان الوقت لكي يجتمع الشعب الأمريكي معًا، ويدعو من أجل بلدنا، ويبدأ عملية انتقال سلمي (للسلطة)، ويبدأ ذلك باعتراف كامالا هاريس بالهزيمة، لا يمكنك فقط التحدث عن الوحدة خلال الحملة الانتخابية، عليك إظهار ذلك بغض النظر عن النتيجة".

وأوضحت الصحيفة، أن هاريس كانت تخطط لحضور حفل ليلة الانتخابات بعد فوزها في جامعة هوارد، لكنها بدلًا من ذلك لم تغادر مقر إقامتها بعد حسم النتائج لصالح ترامب، كما التزمت عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.