تشكيل باريس سان جيرمان أمام أتليتكو مدريد فى دوري الأبطال

أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن تشكيلته الأساسية لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره أتلتيكو مدريد على ملعب "حديقة الأمراء" في باريس، حيث يسعى الفريق الباريسي لتحقيق الفوز وتعزيز موقفه في البطولة.

ويقود باركولا هجوم باريس سان جيرمان، إلى جانب عثمان ديمبيلي وغونزالو راموس، فيما يتولى جيانلويجي دوناروما حراسة المرمى.

وجاءت تشكيلة باريس سان جيرمان كالتالي:

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: مينيز، باتشو، ماركينيوس وحكيمي.

الوسط: إيمري، نيفيز وفيتينيا.

الهجوم: باركولا، ديمبيلي وأسينسيو.