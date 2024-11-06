ads
الأربعاء 06 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل باريس سان جيرمان أمام أتليتكو مدريد فى دوري الأبطال

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن تشكيلته الأساسية لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره أتلتيكو مدريد على ملعب "حديقة الأمراء" في باريس، حيث يسعى الفريق الباريسي لتحقيق الفوز وتعزيز موقفه في البطولة.

ويقود باركولا هجوم باريس سان جيرمان، إلى جانب عثمان ديمبيلي وغونزالو راموس، فيما يتولى جيانلويجي دوناروما حراسة المرمى.

وجاءت تشكيلة باريس سان جيرمان كالتالي:

تشكيل باريس سان جيرمان 

حراسة المرمى: دوناروما. 

الدفاع: مينيز، باتشو، ماركينيوس وحكيمي. 

الوسط: إيمري، نيفيز وفيتينيا. 

الهجوم: باركولا، ديمبيلي وأسينسيو.

أتلتيكو مدريد الإسباني ابطال اوروبا باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان الفرنسي جيانلويجي دوناروما