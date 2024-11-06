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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استدرجها داخل شقته.. قرار من النيابة العامة ضد متحرش الأطفال ببولاق الدكرور

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل متهم بالتحرش بطفلة داخل عقار عقب استدراجها داخل شقته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، كما طلبت استدعاء والدة الطفلة لسماع أقوالها وطلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة برفقتها نجلتها 9 سنوات، تتهم عاطل مقيم بذات العقار محل سكنها بالتحرش بكريمتها بعد استدراجها داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتم ضبط المتهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية المتهم بالتحرش بطفلة بولاق الدكرور تحرش بطفلة حبس عاطل صحيفة الحالة الجنائية قسم شرطة بولاق الدكرور والدة الطفلة مديرية امن الجيزة