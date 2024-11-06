استدرجها داخل شقته.. قرار من النيابة العامة ضد متحرش الأطفال ببولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل متهم بالتحرش بطفلة داخل عقار عقب استدراجها داخل شقته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، كما طلبت استدعاء والدة الطفلة لسماع أقوالها وطلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة برفقتها نجلتها 9 سنوات، تتهم عاطل مقيم بذات العقار محل سكنها بالتحرش بكريمتها بعد استدراجها داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتم ضبط المتهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.