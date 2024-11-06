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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. ترامب يعود للبيت الأبيض

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 7 نوفمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مباحثات مصرية إستونية تتناول مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية
السيسي لترامب: نتطلع سويًا لإحلال السلام والاستقرار الإقليمي وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية
ترامب يعود للبيت الأبيض
الاقتصاد والهجرة والأمن القومي.. على رأس الأولويات
أسواق المال تنتعش بعد فوز المرشح الجمهوري
روسيا: سنحكم على الرئيس الجديد من خلال أفعاله..  وأمريكا دولة معادية
إيران: مستعدون للمواجهة مع إسرائيل بعد فوز ترامب
انتخابات الكونجرس الأمريكي.. الجمهوريون يسيطرون على "الشيوخ" ويزحفون نحو "النواب"

ترامب السيسي الارهاب روسيا إيران إسرائيل