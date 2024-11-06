اقرأ غدا في "البوابة".. ترامب يعود للبيت الأبيض

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 7 نوفمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
مباحثات مصرية إستونية تتناول مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية
السيسي لترامب: نتطلع سويًا لإحلال السلام والاستقرار الإقليمي وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية
ترامب يعود للبيت الأبيض
الاقتصاد والهجرة والأمن القومي.. على رأس الأولويات
أسواق المال تنتعش بعد فوز المرشح الجمهوري
روسيا: سنحكم على الرئيس الجديد من خلال أفعاله.. وأمريكا دولة معادية
إيران: مستعدون للمواجهة مع إسرائيل بعد فوز ترامب
انتخابات الكونجرس الأمريكي.. الجمهوريون يسيطرون على "الشيوخ" ويزحفون نحو "النواب"