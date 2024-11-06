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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عائلات الرهائن الأمريكيين بغزة تطلب من "ترامب"العمل مع "بايدن" للإفراج عن المحتجزين

بايدن وترامب
بايدن وترامب
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أصدرت عائلات الرهائن الأمريكيين الذين يعتقد أنهم محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بيانا، طلبت فيه من الرئيس المنتخب دونالد ترامب العمل مع الرئيس الحالي جو بايدن، لتأمين الإفراج الفوري عن الرهائن، وإنهاء هذا الكابوس لعائلات الرهائن، وإسرائيل، والمدنيين في غزة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وقال البيان: “لا يمكن للرهائن الانتظار أكثر من ذلك، إنهم يعتمدون علينا وعلى القادة الجمهوريين والديمقراطيين اغتنام هذه اللحظة”.

وكشف مصدر مطلع على الأمر للشبكة، أن عائلات الرهائن لم تلتق أو تتحدث مع ترامب كمجموعة.

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