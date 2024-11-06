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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كامل ماضي: ريمونتادا سياسية.. ترامب يعود للبيت الأبيض بعد الإقصاء

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الإعلامي كامل ماضي، إن ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية يعد ريمونتادا سياسية أسس ورسخ دعائمها في الانتخابات الأمريكية الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، إذ أنه يعتبر أول رئيس يعود إلى مكتبة البيضاوي من جديد بعد إقصاءه منذ أربع سنوات.
وأضاف «ماضي» خلال تقديمه برنامج «ملف اليوم» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ترامب عاد للبيت الأبيض كطوفان هادر ومسيطرًا ومهيمنًا مالكًا لزمام المجالس التشريعية، ومنفردًا بحكم البلاد دون أغلال الكونجرس المقيدة.

وتابع: «بعيدًا عن الصراعات السياسية القديمة الحديثة التي لن تنضب معيته بين حزبي أمريكا الكبيرين، ما الذي سيجلبه ترامب إلى منطقة الشرق الأوسط، هل سيحل الهدوء والأمان والسلام بالمنطقة بعد ما أحدثه الاحتلال في الأراضي الفلسطينية».

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