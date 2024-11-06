غرفة عمليات التنسيقية تختتم أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

اختُتمت غرفة عمليات تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين لمتابعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية٢٠٢٤، عملها اليوم، الأربعاء ٦نوفمبر، بعد رصد وتحليل سير العملية الانتخابية.



ورصدت غرفة عمليات التنسيقية نتيجة الانتخابات بالاعتماد على آليات الذكاء الاصطناعي والميكنة الآلية، وحرصت على متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة فى كافة المجمعات الأمريكية وبكل الولايات، كما رصدت إجمالي الأصوات الرسمية التي حصل عليها كل مرشح على حدة.



واعتمدت الغرفة كذلك على آليات الرصد والتحليل والاستقراء المسبق، باستخدام أحدث التقنيات و الربط الإلكتروني بالتزامن اللحظي مع مؤشرات الأخبار فى الولايات المتحدة الأمريكية، آخذة فى الاعتبار فروق التوقيتات المختلفة بين الولايات.



ويأتي ذلك إيمانا من التنسيقية بدورها في ربط المجريات الإقليمية بالسياسات، باعتبارها مؤشرا هاما فى تحليل الاستراتيجيات التي تعكس توافق القوى وتكشف حقيقية التطورات المتلاحقة على الساحة السياسية.



واختتمت الغرفة أعمالها بعد انتهاء الانتخابات بفوز المرشح دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري، على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، وهي النتيجة التي عكست التحولات الإقليمية والعالمية.

