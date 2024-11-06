محافظ دمياط يطلق ماراثون المشي برأس البر

أطلق الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، إشارة البدء لماراثون المشي الذى تم إطلاقه عصر اليوم بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وبمشاركة 300 شاب وفتاة وكبار السن و ذوى الهمم بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة واللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

وحرصت المهندسة شيماء الصديق على المشاركة بماراثون المشي الذى انطلق بدايةً من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بشارع النيل حتى منطقة اللسان .

ولفت "المحافظ " إلى أن الماراثون يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان " و مهرجان دمياط 2024 فى دورته الأولى ، حيث أشار إلى أن المبادرة والمهرجان يهدفان إلى تقديم فاعليات متكاملة بكافة القطاعات.

وأكد "الشهابى” أن مهرجان دمياط يهدف إلى تسليط الضوء على محافظة دمياط واكتشاف التراث الغنى لها و التأكيد على شعار دمياط حاجة تانية ، والترويج لها على كافة المستويات ، مؤكدًا أنه فور الانتهاء من الدورة الأولى سيتم الإعداد للنسخة الثانية من المهرجان لعام 2025 .