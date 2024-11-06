"الجمارك" تنظم دورة تدريبية للمسؤولين عن مكافحة المخدرات بموانئ الإسكندرية والقاهرة

الأربعاء 06/نوفمبر/2024 - 09:26 م

نظمت مصلحة الجمارك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات دورة تدريبية مكثفة للمسؤولين عن مكافحة المخدرات في مينائي الإسكندرية والقاهرة.

هدفت الدورة إلى تطوير مهارات المتدربين في استخدام تطبيق عملي على منظومة "نافذة" للفحص بالأشعة، والذي يعتبر أحدث التقنيات المتاحة في مجال الكشف عن المواد المخدرة والممنوعات.

وتؤكد مصلحة الجمارك أن هذا التدريب يأتي في إطار سعيها المستمر لتحديث وتطوير الأجهزة والأنظمة المستخدمة في مجال مكافحة التهريب، وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين في هذا المجال وتأمين الحدود المصرية.

وكذلك فان هذا التدريب يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن القومي المصري وحماية المجتمع من أخطار المخدرات.