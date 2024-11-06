جامعة الفيوم: وفد كلية الآثار يشارك في المنتدى الحضري العالمي

شارك وفد كلية الآثار بجامعة الفيوم برئاسة الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثار جامعة الفيوم، في المنتدي الحضري العالمي والذي يقام في القاهرة في الفترة من 4 – 8 نوفمبر 2024م في جلسة اليونسكو لمنتدي التراث الجامعي للقاهرة التاريخية، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عرفه صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

حيث افتتح المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة برنامج عمله في المنتدى الحضري العالمي بجلسة خاصة لتقديم نتائج مشروع منتدى التراث الجامعي، والذي أظهر كيف طبق هذا الإرث الحضري الطويل توصية اليونسكو بشأن المناظر الطبيعية الحضرية التاريخية (HUL).

وشارك بالمشروع أكثر من 100 متخصص من 10 جامعات عملوا خلال الأشهر الثمانية الماضية علي تطوير 7 مشاريع لـ 7 أحياء في القاهرة، حيث اقترح ثلاثة أجيال من المرشدين وطلاب الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في مجال إدارة التراث والمتخصصين في إدارة التراث من وزارة السياحة والآثار، حلولاً مستنيرة من شأنها أن تسهم في جهود الدولة المصرية لاستكمال خطة إدارة موقع القاهرة التاريخي للتراث العالمي.

وشارك الدكتور محمد كمال خلاف بدعوة رسمية من المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة كونه أحد الخبراء الإستشاريين والموجهين في مشروع منتدي التراث الجامعي للقاهرة التاريخية، وضم الوفد المشارك أعضاء هيئة تدريس من قسمي الآثار الإسلامية وترميم الآثار وقدموا ثلاثة مشروعات بحثية هي: موضوع الصناعات الإبداعية واقتصاد التراث الثقافي غير المادي وموضوع توثيق تراث البناء: تقييم حالة الحفاظ على العمارة والقيمة المعمارية والهندسية للنسيج الحضري، وموضوع مخاطر المناخ وتأثيراتها على الأرض الحضرية التاريخية، خطط المدن الكبرى للتكيف والتخفيف من آثار الكوارث وتقنيات الحماية والكشف والمراقبة وحماية معايير الرفاهية.

ومثل قسم الآثار الإسلامية بالمنتدى ثلاثة مدرسين مساعدين هم عبد الله السيد، ووليد عبد السميع، وأحمد عطية، ومن قسم ترميم الآثار شارك الدكتور محمد مصطفي عبد المجيد أستاذ ترميم المباني الأثرية والتراثية، بالإضافة لاثنين من المدرسين المساعدين، واثنين من المعيدين، وهم محمد رفعت، وندي زيدان، وآلاء محمد، وسماح محمود.