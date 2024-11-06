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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انطلاق فعاليات الدورة الخامسة لكرة القدم للعاملين بشركة مياه الشرقية

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية
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شهد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، صباح اليوم الأربعاء، بدء فعاليات الدورة الخامسة لكرة القدم الخماسية بمشاركة عدد 16 فريق من مختلف أفرع وقطاعات الشركة والتي تقام بقرية شرويده وتحت إشراف وتنظيم اللجنة النقابية للعاملين بالشركة.

حيث أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة أن تنظيم مثل تلك الفعاليات يساهم وبشكل مباشر في تنمية الروح الرياضية وزيادة الترابط والتآخي والتكامل بين كافة العاملين بالاضافة إلي إستعادة النشاط والابداع في العمل اليومي للعاملين، فضلًا عن الترويح عن النفس من الضغوط الحياتية وتأكيداً على دور الرياضة في الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية.

شهدت بدء فعاليات الدورة إقامة لقاءات كروية جمعت بين فريقي أولاد صقر (حامل اللقب) وفريق مركز الزقازيق، ولقاء بين فريقي أبو حماد والمشروعات، واختتمت مباريات اليوم الأول بلقاء جمع فريقي مشتول السوق وههيا.
ومن المقرر ختام فعاليات الدورة الرياضية بمباراة نهائية لتحديد الفائز بالمركز الأول وتسليم الجوائز.
 

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