فوز 3 مستشفيات بالبحيرة بجوائز من المنظمة العالمية للجلطات المخية

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، عن فوز 3 وحدات إذابة الجلطات الدماغية في مستشفيات إيتاي البارود وكفر الدوار وصدر دمنهور، بجوائز من قبل المنظمة العالمية للجلطات المخية.

وأشار وكيل الوزارة، إلي أن مستشفيات صدر دمنهور وايتاى البارود، قد حصلت علي الجوائز الماسية، في حين حصد مستشفى كفر الدوار العام الجائزة البلاتينية.

وأثنى الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على هذا الإنجاز المتكرر الذي يعكس تميز منظومة الصحة بالبحيرة.

وأشاد بجهود الفرق الطبية في جميع القطاعات الصحية بالبحيرة، مشيدًا بتفانيهم وخبراتهم التي تجعلهم في المقدمة دائمًا.

وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي، مشيرًا إلى الدعم القوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الصحة، مشددًا على استمرار تقدم منظومة الصحة بالبحيرة بفضل الله وجهود أبنائها المخلصين.

وأشاد وكيل الوزارة، بدعم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

وأكد وكيل الوزارة، أن محافظة البحيرة تتميز بتقديم خدمات طبية عالية الجودة، حيث تعتبر الأولى على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالجمهورية، ويوجد بالمحافظة 9 وحدات لإذابة الجلطات الدماغية تعمل علي تقديم خدمات حيوية للمواطنين، لافتًا أن هذه الوحدات تقدم خدماتها مجانًا على نفقة الدولة، مما يسهم في إنقاذ حياة الآلاف من المرضى دون تحميلهم أعباء مالية.

ونوه وكيل الوزارة، مستشفى صدر دمنهور ومستشفى ايتاى البارود، قد نالت الجوائز الماسية خلال الربعين الأول والثاني والثالث من العام الجاري، بينما حازت مستشفى كفر الدوار العام على الجائزة البلاتينية خلال نفس الفترات، ومستشفى رشيد على الجائزة البلاتينية خلال الربعين الأول والثاني.