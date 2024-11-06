هاري كين يتصدر تشكيل بايرن ميونخ أمام بنفيكا

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بنفيكا البرتغالي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، نظيره بنفيكا على ملعب أليانز أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يتصدر الإنجليزي هاري كين تشكيل بايرن ميونخ أمام بنفيكا، حيث يقود الهجوم رفقة مايكل أوليسي وجمال موسيالا وسيرج جنابري.

وكان العملاق البافاري خسر بنتيجة ثقيلة أمام برشلونة الإسباني في الجولة الثالثة من مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برباعية مقابل هدف.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الـ27 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بينما يأتي بنفيكا في المركز السادس عشر وفي رصيده 6 نقاط.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة بنفيكا

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كونراد لايمر - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميش - جواو بالينيا - جمال موسيالا

وفي الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - سيرج جنابري.