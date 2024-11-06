لاوتارو مارتينيز يقود تشكيل إنتر ميلان أمام أرسنال

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أرسنال الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، نظيره أرسنال على ملعب جوزيبي مياتزا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الارجنتيني لاوتارو مارتينيز تشكيل إنتر ميلان أمام أرسنال، إذ يتواجد على رأس هجوم النيراتزوري رفقة الإيراني مهدي طارمي.

ويأمل الإنتر تحقيق الفوز على الجانرز؛ لمواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم، حيث ينافس على صدارة الدوري الإيطالي مع نابولي.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المرتبة التاسعة.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دي فري - بيسيك

خط الوسط: دينزل دومفريس - فراتيسي - هاكان تشالهان أوغلو - زيلينيسكي - دارميان

وفي الهجوم: لاوتارو مارتينيز - مهدي طارمي.