تسليم 7 وظائف لذوي الهمم.. انطلاق الملتقى التوظيفي في دمياط

افتتح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، الملتقى التوظيفى الأول بالمحافظة بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر، الذي يأتي تحت شعار "إحنا معاك" ، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ومهرجان دمياط ٢٠٢٤ .

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و فتحي التلاوى مدير مديرية العمل و جمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وحسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة، واللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

هذا و يأتي الملتقى بالتعاون مع مديريتى العمل والتضامن الاجتماعي، ليضم أكثر من ٧٥٠ فرصة عمل لوظائف مختلفة ، بالإضافة إلى توفير فرص تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات الناشئة من خلال جهاز تنمية المشروعات وبرنامج مشروعك وإدارة بناء وتنمية القرية ، علاوة على مشاركة مكتب كاريتاس مصر لتوفير فرص تدريبية متنوعة حول ريادة الأعمال والتسويق الشخصى بالذكاء الاصطناعي.

فيما وقد حرص " المحافظ " على تفقد الملتقى والتعرف على الفرص التي تم إتاحتها من خلال القطاع الخاص، و الجهات المشاركة ، مشيداً بهذا التكامل والتعاون بين كافة الجهات لتوفير فرص التوظيف والتدريب والتمويل اللازم ، كما أكد أن الملتقى فرصة متميزة لتسهيل وصول فرص العمل التي يتيحها القطاع الخاص للشباب بالمحافظة.

كما سلم " محافظ دمياط " عقود عمل لعدد ٧ شباب من ذوى الهمم ، و ماكينتي خياطة للفائزتين بالدورات التدريبية التي أطلقها مركز التدريب المهنى بمديرية العمل . .

يشار إلى أنه ووفقًا لتوجيهات محافظ دمياط سيتم استمرار التقديم بالوظائف إلكترونياً عبر الموقع التالى حتى نهاية مهرجان دمياط 2024 السبت القادم 9 نوفمبر.

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0CoszRshWyAohAyLPlU5yW_NRHebfb38KS8yhMYoLJ4YfjA/viewform