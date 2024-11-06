أرسنال بتشكيل هجومي أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إنتر ميلان الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق أرسنال، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره إنتر ميلان بملعب جوزيبي مياتزا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل أرسنال مباراته ضد إنتر ميلان بتشكيل هجومي، حيث دفع أرتيتا بالرباعي: بوكايو ساكا، ليونادرو تروسارد، جابرييل مارتينيلي، وكاي هافيرتز في الخط الهجومي.

ويسعى الجارنز للفوز على النيراتزوري لمصالحة جماهيره، بعد الخسارة من نيوكاسل يونايتد في الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل أرسنال المركز التاسع في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بالتساوي في عدد النقاط مع إنتر ميلان صاحب المرتبة الثامنة.

تشكيل أرسنال لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - يوريان تيمبر

خط الوسط: توماس بارتي - ميكيل ميرينو - كاي هافيرتز

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - ليونادرو تروسارد - جابرييل مارتينيلي.