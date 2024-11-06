أستاذ علوم سياسية: مصر دولة مفتاحية في محيطها الإقليمي

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر دولة كبيرة مفتاحية في محيطها الإقليمي، وبالتالي، فإن كل القضايا المحيطة لا تبد أنّ عبر مصر.

وأضاف "سلامة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس السيسي نشطة وفاعلة وحريصة على أن تشتبك مع كل القضايا لإثبات فعاليتها.

وتابع خلال حديثه عن زيارة الرئيس الإستوني لمصر واصطحاب وفد من كبار رجال الأعمال، قائلا: "هذا الأمر له دلالة مهمة جدا وهي أن مصر بيئة جاذبة للاستثمار فيها العديد من التيسيرات والمحفزات والموارد المفتوحة للمستثمرين سواء كانوا عربا أو أجانب".

وواصل: "رجال الأعمال من استونيا سيفتحون مشروعات كثيرة في مجالات متعددة ومستحدثة، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وليس المجالات التقليدية المعتادة فقط، وهو ما يمثل نافذة جديدة للتنمية المستدامة".