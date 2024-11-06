المركزي الأوروبي: الاقتصاد العالمي قد يواجه صدمات خطيرة حال تطبيق ترامب تعريفات جمركية على الواردات

أكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، أن الاقتصاد العالمي قد يواجه صدمات ضارة محتملة للنمو والتضخم، إذا نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التعريفات الجمركية على الواردات التي هدد بها خلال حملته الانتخابية.

وقال جويندوس -في تصريحات اليوم /الأربعاء/- إن الناتج الاقتصادي سيكون أضعف وضغوط الأسعار أقوى وتتعطل التدفقات التجارية الراسخة.

ولفت الى أن البنك المركزي الأوروبي سوف يدمج في توقعاته أي سياسات ستعلن عنها الإدارة الامريكية الجديدة، ثم يقرر بعد ذلك كيفية الرد.

وقال جويندوس "إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 60٪ على الصين أو أي دول أخرى، يمكننا أن نؤكد أن التأثيرات المباشرة والآثار غير المباشرة والانحرافات التجارية ستكون هائلة".

وذكر أن التوقعات المقرر نشرها الشهر المقبل لن تختلف كثيرا عن التوقعات التي تم إعلانها في سبتمبر الماضي.

وقال جويندوس إن تقييم كيفية تأثير السياسات التجارية في عهد ترامب على الاقتصاد سيستغرق بعض الوقت.

ويعد جويندوس أول عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي المؤلف من 26 عضوًا يتحدث بعد إعلان فوز ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية وقد أعرب أقرانه عن تحذيرات مماثلة في الأسابيع السابقة.

و يقترب البنك المركزي الأوروبي من مفترق طرق حاسم في تحديد السياسة النقدية بعدما تباطأ التضخم بشكل أسرع من المتوقع حيث يجب على المسؤولين الآن أن يقرروا ما إذا كان من الضروري خفض أسعار الفائدة إلى مستوى يدعم الطلب.