نتنياهو يبحث "التهديد الإيراني" في اتصال هاتفي مع ترامب

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتصالًا هاتفيًا، بدونالد ترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي -حسبما نقلت قناة i24 الإسرائيلية- إن نتنياهو كان من بين أول من اتصلوا بترامب، عقب فوزه في الانتخابات.

وذكر مكتب نتنياهو، أن محادثة رئيس الوزراء مع ترامب كانت «دافئة وودية»، مضيفًا أن الطرفين اتفقا على العمل معا من أجل «أمن إسرائيل» وناقشا أيضا التهديد الإيراني.

وكان نتنياهو هنأ ترامب، في وقت سابق، على العودة "التاريخية" للبيت الأبيض. وقال إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض "تقدم بداية جديدة لأمريكا وتمثل إعادة الالتزام القوي بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا".