"القومي للمرأة" يشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي

شارك المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات المنتدى الحضري العالمي WUF12 خلال جلسة تحت عنوان "المائدة المستديرة النسائية توطين إعلان بكين نحو بيجين +30" وذلك بمشاركة الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس القومي للمرأة.

وناقش المشاركون خلال المائدة المستديرة عدداً من القضايا والموضوعات، من بينها إعلان بيجين+30، والذي يناهض العنف ضد المرأة، إلى جانب سبل توفير التعليم والصحة وحقوق الإنسان ذات الصلة.

كما أكد المشاركون على أهمية دعم الاستثمار القائم على النوع الاجتماعي، ووضع أهداف محددة للتأكد على أن المدن ووسائل النقل والمرافق المختلفة آمنة للمرأة.

وفي كلمتها أوضحت الدكتورة نسرين البغدادي، على أن وثيقة بيجين تعد إطار سياسي أكثر شمولاً يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في إطار الأهداف المستدامة، كما أكدت على أهمية تطبيق النصوص القانونية التي تدعم المرأة، وكذلك أهمية استخدام التكنولوجيا في رصد العنف ضد المرأة والتصدي له.

كما أشارت إلى الدعم الذي يقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين النساء عبر برامج الإقراض والإدخار، داعية إلى دعم النظم التي تدعم المرأة وتوفر لها الحماية سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مشددة على أهمية رصد الخطوات التي يتم اتخاذها على أرض الواقع مع وجود مؤشرات لقياس نتائجها.

يذكر أن فعاليات المنتدى بنسخته الثانية عشر لهذا العام تستمر حتى 8 من نوفمبر الجاري بأرض المعارض بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

