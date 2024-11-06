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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ماكرون يبحث مع ترامب الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط

ترامب وماكرون
ترامب وماكرون
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قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه أجرى "مناقشة جيدة للغاية" مع دونالد ترامب، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حول الأزمات الكبرى في العالم خلال مكالمة هاتفية استمرت 25 دقيقة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وأوضح مكتب ماكرون، أن الرئيس الفرنسي أعرب عن آرائه بشأن "أهمية" عمل الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، وأجرى الزعيمان محادثات بشأن أوكرانيا والشرق الأوسط.

وأكد الرئيس الفرنسي إنه جعل نفسه متاحا لمواصلة العمل مع ترامب بشأن هذه القضايا، وبذل الجهود من أجل السلام والاستقرار، وفقا لمكتبه.

مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الامريكية أوكرانيا الشرق الأوسط