لاعب وست هام يدفع ثمن عنفه.. إيقاف إضافي وغرامة مالية

تلقى نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، ضربة موجعة بإيقاف لاعبه الدولي الغاني محمد قدوس 5 مباريات، وذلك على خلفية حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبير في شهر أكتوبر الماضي.

وكان قدوس تعرض للطرد بعد تدخل عنيف على لاعب توتنهام ميكي فان دي فين، بالإضافة إلى دفع لاعب آخر وهو بابي سار، وبعد مراجعة تقنية الفيديو، قرر الحكم طرد اللاعب.

إيقاف محمد قدوس 5 مباريات

على الرغم من أن قدوس غاب بالفعل عن مباراتين لفريق وست هام وفقًا لعقوبة لإيقاف الأولى لمدة 3 مباريات، إلا أن لجنة الانضباط في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قررت زيادة مدة الإيقاف إلى 5 مباريات، وذلك بعد أن اعتبرت أن المخالفتين اللتين ارتكبهما اللاعب هما حادثتان منفصلتان تستدعيان عقوبة أشد.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تغريم محمد قدوس مبلغ 60 ألف جنيه إسترليني بسبب سلوكه غير الرياضي.

ويغيب قدوس عن مباريات وست هام في الفترة المقبلة، وذلك أمام إيفرتون ونيوكاسل يونايتد وأرسنال في شهر نوفمبر الجاري.

وقلب توتنهام الطاولة على ضيفه وست هام بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال مباراة ديربي لندن، التي أقيمت بينهما في شهر أكتوبر الماضي على ملعب استاد توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل وست هام المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة، بعد خوضه 10 مباريات.