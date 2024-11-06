برئاسة وزيري خارجية البلدين.. انعقاد اللجنة المصرية الكاميرونية المشتركة في القاهرة

انعقدت اللجنة المصرية الكاميرونية المشتركة برئاسة دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، "Lejeune Mbella Mbella" وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون يومى ٥ و ٦ نوفمبر بالقاهرة.

وقد عقد الوزيران مقابلة ثنائية منفردة، أعقبها جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية ومسارات التعاون القائمة بين الجانبين في كافة المجالات، فضلاً عن تعزيز التشاور والتنسيق في القضايا محل الاهتمام المشترك. كما وقع وزيرا خارجية البلدين على مذكرتى تفاهم؛ الاولى بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ومفوضية اللجنة الكاميرونية الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج؛ والثانية بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصرى ومعهد العلاقات الدولية بالكاميرون، كما وقعا على محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة وبيان مشترك للجنة المصرية الكاميرونية المشتركة. ثم عقد الوزيران مؤتمراً صحفياً في ختام فعاليات اللجنة المشتركة.

وأكد الجانبان حرصهما على توطيد العلاقات على كافة المستويات سواء الحكومي أو البرلماني أو القطاع الخاص، و تناولا أهمية تفعيل جمعية الصداقة المصرية الكاميرونية البرلمانية وعقد منتدى رجال الأعمال بين البلدين، فضلاً عن مساندة مصر لجهود الكاميرون في مكافحة التنظيمات الإرهابية في ضوء الخبرة التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية من خلال برامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

كما تم التأكيد على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين مصر والكاميرون على الصعيد متعدد الأطراف داخل المنظمات الإقليمية والدولية، دعما لمصالح وأولويات الدول الأفريقية ولتنفيذ أهدافها التنموية.



