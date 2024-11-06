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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الانتخابات الأمريكية 2024.. ترامب يفوز بولاية ميشيجان

ترامب
ترامب
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فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بولاية ميشيجان الأمريكية خلال الانتخابات الرئاسية، واستعاد الولاية التي كانت ساحة معركة انتخابية وأصواتها الانتخابية الـ15 للجمهوريين، بعد أن فاز بها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 2020 في طريقه إلى البيت الأبيض، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وفاز ترامب بولاية ميشيجان في عام 2016 بما يزيد قليلا عن 10000 صوت، وهي المرة الأولى التي يؤمن فيها مرشح رئاسي جمهوري الولاية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وواجهت خصم ترامب، المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، مخاوف من أن السخط بين الديمقراطيين في ديترويت بشأن تعامل إدارة بايدن مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة قد يعرض حملتها للخطر.

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