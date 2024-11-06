غدا.. افتتاح معرض "ألوان" بمكتبة القاهرة الكبرى

تفتتح مكتبة القاهرة الكبرى بقيادة الكاتب يحيى رياض يوسف، معرضا فنيا بعنوان "ألوان" للفنانة دعاء عبدالعليم، وذلك في الخامسة مساء غد الخميس، بمقر المكتبة بالزمالك، برعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة وإشراف الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.

وتقع مكتبة القاهرة الكبرى في حي الزمالك بالقاهرة، في قصر يعود بناؤه إلى الأميرة سميحة، ابنة السلطان حسين كامل، أول سلطان لمصر بين عامي 1914 و1917، وحفيدة الخديوي إسماعيل. عُرفت الأميرة سميحة بحبها العميق للفنون والموسيقى والأدب والغناء، وكانت تكتب الشعر بعدة لغات، منها العربية والتركية والفرنسية. قبل وفاتها، أوصت بأن يُخصص قصرها لخدمة الأهداف الثقافية، وبدأت أعمال تجديد القصر في سبتمبر 1992 حتى افتتاح المكتبة في 24 يناير 1995.

تتميز المكتبة بموقعها المطل على النيل في شارع محمد مظهر، وقربها من كليات الفنون الجميلة والتربية الموسيقية، بالإضافة إلى مدارس اللغات وعدد من السفارات، مما يجعلها وجهةً لفئات متنوعة من الزوار. تحتل المكتبة موقعًا وسط حديقة واسعة بمساحة إجمالية تبلغ نحو 3475 مترًا مربعًا، وتشغل المباني الأصلية مساحة 350 مترًا مربعًا موزعة على ثلاثة طوابق، وتضم قاعات بحث متنوعة حسب التخصصات الموضوعية.