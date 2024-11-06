طارق مصطفى يصعد حارس الشباب إلى تدريبات الفريق الأول

قرر طارق مصطفي، المدير الفني للفريق الاول بنادي البنك الأهلي، تصعيد مروان محمد حارس فريق الشباب مواليد 2007 بالبنك للفريق الاول صباح اليوم الأربعاء .

وجاء قرار تصعيد الحارس الموهوب إلى تدريبات الفريق الأول بعد مشاورة الجهاز الفني للفريق مع محمد العقباوى مدرب الحراس، الذي أكد بأن الحارس يمتلك موهبة كبيرة ويستحق التواجد مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

بالإضافة إلى أن اللاعب تمت متابعته من قبل الجهاز الفني للفريق الأول خلال مبارياته مع فريقه في الدوري إلى أنه تمكن من أن ينال ثقة الجهاز الفني للفريق الأول بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال الأيام الماضية.

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