كلاكيت تاني مرة.. الهلال يعلن إصابة نيمار وابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي، عن تعرض نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لإصابة جديدة تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وكشف الهلال السعودي عن تفاصيل إصابة نيمار في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، كما كشف مدة غياب نجم برشلونة السابق عن المستطيل الأخضر.

وجاء هذا الإعلان بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها نيمار بعد خروجه مصابًا خلال مباراة الهلال واستقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة.

طبيعة إصابة نيمار مع الهلال السعودي

وكشفت الفحوصات الطبية أن نيمار يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي ستحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تتراوح بين 4 و 6 أسابيع حتى يتمكن اللاعب من العودة للمشاركة مع فريقه.

وعاد نيمار للمشاركة مع الهلال منذ أيام بعد تعافيه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، والتي تعرض لها خلال فترة تواجده مع منتخب البرازيل.

وكان نيمار انتقل إلى صفوف الهلال في بداية الموسم الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية، وسجل مع الزعيم هدفًا وصنع 3 أهداف في 7 مباريات خاضها بقميص النادي السعودي.