7 مليارات جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك بورسعيد خلال أكتوبر

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة الأستاذ ياسر محمد الشماغ رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد عن مشمول حوالي ٥٥٨٩ شهادة جمركية وارد نهائي جمارك بورسعيد (شرق – غرب – إسماعيليه) خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٤ وذلك لكافة السلع الإستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها) والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد مليار و١٩٢ مليون و ٢٣٣ ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو ٥ مليار و ٩٥٦ مليون و٥٦٧ ألف جنيه.

كما قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) خلال شهر أكتوبر الماضي بتصدير مشمول ٤٦١٥ بيان جمركي صادر بعدد ٥٥٠٠ حاوية تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالى ١٨ مليار و ٢٠٠ مليون و ١٥٢ ألف جنيه لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية ، تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالي ٢٠ مليون و ٢٠٧ ألف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٤ حوالي ٧ مليار و ١٤٨ مليون و ٨٠٠ ألف جنيه .