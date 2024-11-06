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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

7 مليارات جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك بورسعيد خلال أكتوبر

الجمارك
الجمارك
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أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة الأستاذ ياسر محمد الشماغ رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد عن مشمول حوالي ٥٥٨٩ شهادة جمركية وارد نهائي جمارك بورسعيد (شرق – غرب – إسماعيليه) خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٤ وذلك لكافة السلع الإستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها) والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد مليار و١٩٢ مليون و ٢٣٣ ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو ٥ مليار و ٩٥٦ مليون و٥٦٧ ألف جنيه.

كما قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) خلال شهر أكتوبر الماضي  بتصدير مشمول ٤٦١٥ بيان جمركي صادر بعدد ٥٥٠٠ حاوية تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالى ١٨ مليار و ٢٠٠ مليون و ١٥٢ ألف جنيه لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية ، تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالي ٢٠ مليون و ٢٠٧ ألف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٤ حوالي ٧ مليار و ١٤٨ مليون و ٨٠٠ ألف جنيه .

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