وزير الإسكان ونظيره الزامبى يوقعان مذكرة تعاون لتنفيذ إسكان أخضر منخفض التكلفة

شهد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ تشارلز ميلوبي، وزير البنية التحتية والإسكان والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان بزامبيا، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان المصرية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى.



وأوضح وزير الإسكان، أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الإسكان بدولة زامبيا، يأتى ترجمة عملية للتعاون المشترك بين البلدين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز وتعميق التعاون مع أشقائنا فى القارة الإفريقية، ويعد منطلقاً لشركات المقاولات المصرية للانطلاق بقوة والتوسع فى تنفيذ المشروعات بدول القارة الأفريقية.



وفى سياق متصل، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ تشارلز ميلوبي، وزير البنية التحتية والإسكان والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، اجتماعا بالجناح المصري بالمعرض المصاحب للمنتدى الحضرى العالمى، وذلك بحضور السيد توبلي مولامبو لوبايا، سفير زامبيا لدى مصر، والوفد المرافق من دولة زامبيا.



واطلع وزير الإسكان نظيره الزامبى، على تفاصيل التجربة العمرانية المصرية بتجلياتها المتعددة سواءً في توفير مختلف أنماط الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع، وخاصة محدودى الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء وتنمية المدن الجديدة، وغيرها، مؤكداً أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان مستعدة لمشاركة خبراتها ونقل تجربتها للأشقاء فى زامبيا.

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