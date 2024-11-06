رسميًا.. الأهلي والنصر يطيحان بمدرب العين الإماراتي

أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم الأربعاء، عن فسخ التعاقد مع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية التي تلقاها الفريق في الفترة الأخيرة.

وجاء قرار إقالة كريسبو من تدريب العين الإماراتي، بعد خسارة الفريق العيناوي الثقيلة أمام النصر السعودي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في دوري أبطال آسيا، وكذلك الهزيمة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة في ربع نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

كما تلقى العين تحت قيادة هيرنان كريسبو هزائم في الفترة الأخيرة، منها: أمام الغرافة القطري والهلال والنصر السعوديين في دوري أبطال آسيا، والخسارة أمام الوحدة في الدوري الإماراتي.

أرجع نادي العين قرار فسخ التعاقد مع كريسبو إلى سوء النتائج التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة، والتي جاءت على عكس التوقعات بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني.

إقالة كريسبو من تدريب العين الإماراتي

أصدر نادي العين بيانًا رسميًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه على الشكر والتقدير للمدرب كريسبو وطاقمه الفني على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، إلا أن النتائج الأخيرة لم تكن على قدر الطموح.. وأوضح النادي أنه سيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد خلال الساعات المقبلة.

أرقام كريسبو مع العين

قاد هيرنان كريسبو العين في 47 مباراة، حقق الفوز في 23 مباراة منها، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 18 أخرى.