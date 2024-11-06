"حدائق العاصمة" تستقبل وفدًا من الدول المشاركة في المنتدى الحضري العالمي

استقبل المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو الجهاز، وفداً ضم عددا من المشاركين من مختلف الدول في المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، للتعرف على مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بالمدينة، والاطلاع على جانب من التجربة العمرانية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي،والتي تهدف إلى توفير السكن الملائم للمواطنين، من مختلف الشرائح، خاصة منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بتقديم التيسيرات اللازمة لضيوف المنتدى الحضري العالمي.

تم خلال الجولة التعرف على المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ ٢٠١٤، كما شملت الجولة تفقد الوحدات السكنية الصديقة للبيئة ضمن مبادرة العمارة الخضراء.

وأشاد أعضاء الوفد الدولي، بما شاهدوه من إنجازات بالتجربة العمرانية المصرية بمختلف مجالاتها، معربين عن تطلع بلادهم لتعزيز وتعميق التعاون مع جمهورية مصر العربية، وتطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية، ومن إمكانات شركات المقاولات المصرية.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن الهدف من الزيارة هو تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات الإسكان مع مختلف الدول المشاركة بالمنتدى، مشيرًا إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ ١٠٠ ألف وحدة سكنية بمدينة حدائق العاصمة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، تتنوع بين إسكان منخفض الدخل ومتوسط الدخل وأنه جارٍ حالياً طرح ١٠٠ ألف وحدة سكنية اخرى بالمرحلة السادسة.

وأضاف مندور أن مشروع الإسكان الاخضر الهدف منه خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة ٧٠٪؜ واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة وزيادة المساحات الخضراء.

وأكد أن هذه المشروعات تعزز من فرص الأسر ذات الدخل المحدود في الحصول على مساكن منخفضة التكلفة مع خفض التكاليف الشهرية للخدمات الأساسية وتحقيق جودة حياة أفضل.