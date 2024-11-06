عبدالوهاب عبدالرازق يلتقي رئيس "مدينة بلجراد" لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وصربيا

استقبل نيكولا نيكودييفيتش، رئيس مجلس مدينة بلجراد، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصري، والوفد المرافق له في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين مصر وصربيا.

رحّب "نيكودييفيتش" بالوفد المصري في بداية اللقاء، معربًا عن سروره لاختيار بلجراد كوجهة لهذه الزيارة الهامة، ومؤكدًا على الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين.

ناقش الجانبان خلال اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إذ أبدى" نيكودييفيتش" اهتمام صربيا بجذب المزيد من الاستثمارات المصرية في قطاعات حيوية، تشمل الاتصالات والزراعة وصناعة الأدوية، مؤكداً على الامكانيات الواعدة التي تتيحها هذه المجالات لرجال الأعمال المصريين.

ومن جانبه، أعرب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عن اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي مع صربيا، موضحًا أن السوق الصربية تُعد بيئة جاذبة للاستثمار المصري.

وأشار إلى أن رجال الأعمال المصريين لديهم اهتمام فعلي بهذه الفرص، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.



كما تناولت المحادثات تعزيز التعاون الثقافي والرياضي، حيث أبدى نيكودييفيتش رغبته في تنظيم بطولات رياضية مشتركة ككرة السلة، لتعزيز الروابط الشعبية بين البلدين.

وأكد المستشار “عبدالرازق” على أهمية استئناف برامج التبادل الرياضي السابقة، معتبرًا أن هذه المبادرات تعد وسيلة هامة لتعزيز العلاقات الثقافية والإنسانية.

اختُتم اللقاء بتأكيد المستشار “عبدالرازق” على ضرورة توفير التسهيلات اللازمة للشركات المصرية للمشاركة في المشاريع الصربية الكبرى، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من الطرفين لتعزيز العلاقات الثنائية.

كما دعا إلى مواصلة التنسيق والتعاون لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

هذا وقد حضر اللقاء السيد المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إلى جانب النواب حسين خضير، ناجح جلال، وسها سعيد و سفير مصر بصربيا باسل صلاح.