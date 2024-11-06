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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه الفيوم تعقد ندوة توعية للعاملين بالشركة .. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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 قامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالفيوم، بتنفيذ ندوة توعوية لموظفي خدمة العملاء والقراء والمحصلين داخل الشركة بهدف تحسين الصورة الذهنية للشركة لدي عملاءها من أجل كسب رضاهم وثقتهم، وذلك داخل مركز التدريب بمحطة تنقية مياه الشرب بمجمع محطات العزب الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء وتنمية المواطن المصري، بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

من جانبه أكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن مثل هذه اللقاءات التوعوية والتي تتم بصفة مستمرة للعاملين، وذلك في إطار خطة إدارة التوعية والتي تستهدف العاملين في أماكن عملهم، تهدف لرفع المستوي المعرفي والإلمام بكافة المعلومات التي تتعلق بهدف ورسالة الشركة في شتى مجالاتها المختلفة سواء عدد محطات تنقية مياه الشرب الرئيسية وأماكن تواجدها وكميات إنتاجها ومصادرها ومأخذها والتغطيات الجغرافية لهذه المحطات من أجل الرد و الإجابة علي كل التساؤلات والاستفسارات التي تدور في ذهن المواطنين والرد والتصدي أيضا لكل معلومة مغلوطة وتصحيحها في وقتها بإعتبارهم مصدرا موثوقاً لكل معلومة تخص الشركة سواء داخلها أو خارجها. 

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