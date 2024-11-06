أستاذ قانون دولي: حزب الله وجه رسالة لإسرائيل بقدرته على استهداف أي مكان في تل أبيب

قالت الدكتورة تمارة برو، أستاذ القانون الدولي، إن اليوم شهد تصعيدًا من الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، إذ شن الاحتلال خلال الساعات الأخيرة هجمات كثيفة على منطقة بعلبك وضواحيها، إلى جانب ضاحية بيروت الجنوبية، والجنوب اللبناني، فيما أمطرت المقاومة سماء فلسطين المحتلة بالصواريخ والمسيرات ووصلت إلى قاعدة عسكرية بالقرب من مطار بن جوريون.

و أوضحت أستاذ القانون الدولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داما الكردي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن استهداف حزب الله للقاعدة العسكرية الهدف منه إرسال رسالة إلى الاحتلال بأن المقاومة اللبنانية قادرة على استهداف أي مكان في إسرائيل.



وتابعت: " الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أشار إلى أن المقاومة يدها قادرة على أن تطول أي مكان في تل أبيب، وأن صواريخها و مسيراتها يمكنها الوصول إلى أي مكان في إسرائيل".

وأشارت أستاذ القانون الدولي، إلى أنه إذا قامت إسرائيل باستهداف البنى التحتية في لبنان، ستستهدف المقاومة اللبنانية في المقابل البنى التحتية، ولكنها لا زالت حتى الآن متحفظة وتستهدف المنشآت العسكرية فقط.

