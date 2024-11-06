"الأهلي" يستعرض استعدادات الجمعية العمومية ويعتمد المرشحين على منصب نائب الرئيس

اعتمد مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه اليوم الأربعاء بمقر الجزيرة، المرشحين على منصب نائب الرئيس في الانتخابات التكميلية المقبلة.

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مهمة لمنافشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

وخلال الجلسة استعرض المجلس الترتيبات الخاصة بالجمعية العمومية وفقًا للائحة النظام الأساسي، والمقرر انعقادها يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 نوفمبر المقبل.. واعتمد المجلس أسماء المرشحين على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وهم المستشار محمود محمد محمود فهمي، الذي أصبح المرشح الوحيد لهذا المنصب، بعد تنازل الدكتور أحمد سعيد محمد أبو النصر، ولم يبد المجلس أي ملاحظات على المرشحين.